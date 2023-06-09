Козлова Домна Михайловна
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиПосле 1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Козлова Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Козлов Григорий Данилович
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Козлов Григорий Данилович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Козлова Фекла Григорьевна
Отец ребёнка: Козлов Григорий Данилович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Козлова Афанасий Григорьевич
Отец ребёнка: Козлов Григорий Данилович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Козлова Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Козлов Григорий Данилович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Козлов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Козлов Григорий Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1895