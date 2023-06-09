Козлова Домна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлова Домна Михайловна

Козлова Домна Михайловна

Место рождения

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

После 1895

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Козлова Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Козлов Григорий Данилович

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Козлов Семен Григорьевич

Отец ребёнка: Козлов Григорий Данилович

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Козлова Фекла Григорьевна

Отец ребёнка: Козлов Григорий Данилович

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Козлова Афанасий Григорьевич

Отец ребёнка: Козлов Григорий Данилович

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Козлова Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Козлов Григорий Данилович

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Козлов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Козлов Григорий Данилович

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Григорий Данилович

Смерть
После 1895