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Зитев Валерий Иванович

Место рождения

Шенгельды, Отрарский район, Туркестанская область

Дата рождения

25.05.1947

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1947

Отец: Шалин Иван Иванович

Мать: Шалина Раиса Матвеевна

Шенгельды, Отрарский район, Туркестанская область
Бракосочетание
08.03.1966

Жена: Зитева Галина Тимофеевна

Кевдо-Мельситово, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
13.12.1966

Дочь: Качанова Светлана Валерьевна

Мать ребёнка: Зитева Галина Тимофеевна

Кевдо-Мельситово, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
09.05.1972

Сын: Зитев Юрий Валерьевич

Мать ребёнка: Зитева Галина Тимофеевна

Карасу, Сайрамский район, Туркестанская область
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