Зитев Валерий Иванович
Место рождения
Дата рождения25.05.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1947
Отец: Шалин Иван Иванович
Мать: Шалина Раиса Матвеевна
Бракосочетание
08.03.1966
Жена: Зитева Галина Тимофеевна
Рождение ребёнка
13.12.1966
Дочь: Качанова Светлана Валерьевна
Мать ребёнка: Зитева Галина Тимофеевна
Рождение ребёнка
09.05.1972
Мать ребёнка: Зитева Галина Тимофеевна
Карасу, Сайрамский район, Туркестанская область