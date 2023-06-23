Лисицкая Оксана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисицкая Оксана Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1994 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1994

Сын: Неведимов Максим Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Неведимов Василий Михайлович