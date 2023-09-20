Полурезов Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полурезов Андрей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.03.1991

Жена: Полурезова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
13.08.1991

Сын: Полурезов Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Полурезова Татьяна Васильевна

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
11.09.2001

Дочь: Полурезова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Полурезова Татьяна Васильевна

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
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