Полурезов Андрей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.03.1991
Рождение ребёнка
13.08.1991
Сын: Полурезов Андрей Андреевич
Мать ребёнка: Полурезова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
11.09.2001
Дочь: Полурезова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Полурезова Татьяна Васильевна