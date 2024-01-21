Шаламов Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.02.2007
Сын: Шаламов Вячеслав Александрович
Мать ребёнка: Шаламова Оксана Леонидовна
Рождение ребёнка
11.12.2009
Дочь: Шаламова Светлана Александровна
Мать ребёнка: Шаламова Оксана Леонидовна
Рождение ребёнка
19.12.2011
Сын: Шаламов Тимофей Александрович
Мать ребёнка: Шаламова Оксана Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно