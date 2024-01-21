Шаламов Александр Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаламов Александр Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.2007

Сын: Шаламов Вячеслав Александрович

Мать ребёнка: Шаламова Оксана Леонидовна

Рождение ребёнка
11.12.2009

Дочь: Шаламова Светлана Александровна

Мать ребёнка: Шаламова Оксана Леонидовна

Рождение ребёнка
19.12.2011

Сын: Шаламов Тимофей Александрович

Мать ребёнка: Шаламова Оксана Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаламова Оксана Леонидовна

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