Попова (Руфанова) Валентина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1931
Дата смерти01.11.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1931
Рождение ребёнка
14.04.1956
Дочь: Пенчукова Галина Александровна
Отец ребёнка: Попов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
22.02.1961
Дочь: Семенихина (Попова) Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Попов Александр Васильевич
Смерть
01.11.1999