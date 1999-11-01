Попова (Руфанова) Валентина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Руфанова) Валентина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1931

Дата смерти

01.11.1999

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1931

Отец: Руфанов Григорий Павлович

Мать: Руфанова (Цветкова) Ульяна Павловна

Рождение ребёнка
14.04.1956

Дочь: Пенчукова Галина Александровна

Отец ребёнка: Попов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
22.02.1961

Дочь: Семенихина (Попова) Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Попов Александр Васильевич

Смерть
01.11.1999

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