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Хренов Иван Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: ?

Рождение ребёнка
1908

Сын: Хренов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Хренова Варвара Федоровна

Левашовка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.01.1914

Дочь: Корчагина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Хренова Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
09.02.1919

Дочь: Балейкина Нина

Мать ребёнка: Хренова Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
16.09.1921

Дочь: Щербакова Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Хренова Варвара Федоровна

Левашовка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.07.1924

Сын: Хренов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Хренова Варвара Федоровна

Левашовка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Десятый Ребенок Варвары Хреновой мальчик или девочка Иванович/на

Мать ребёнка: Хренова Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Девятый Ребенок Варвары Хреновой мальчик или девочка Иванович/на

Мать ребёнка: Хренова Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Восьмой Ребенок Варвары Хреновой мальчик или девочка ?

Мать ребёнка: Хренова Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Седьмой Ребенок Варвары Хреновой мальчик или девочка

Мать ребёнка: Хренова Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестой Ребенок Варвары Хреновой мальчик или девочка ?

Мать ребёнка: Хренова Варвара Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хренова Варвара Федоровна

Смерть
Неизвестно