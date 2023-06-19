Хренов Иван Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: ?
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Хренова Варвара Федоровна
Рождение ребёнка
26.01.1914
Дочь: Корчагина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Хренова Варвара Федоровна
Рождение ребёнка
09.02.1919
Дочь: Балейкина Нина
Мать ребёнка: Хренова Варвара Федоровна
Рождение ребёнка
16.09.1921
Дочь: Щербакова Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Хренова Варвара Федоровна
Рождение ребёнка
12.07.1924
Мать ребёнка: Хренова Варвара Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Восьмой Ребенок Варвары Хреновой мальчик или девочка ?
Мать ребёнка: Хренова Варвара Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Седьмой Ребенок Варвары Хреновой мальчик или девочка
Мать ребёнка: Хренова Варвара Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шестой Ребенок Варвары Хреновой мальчик или девочка ?
Мать ребёнка: Хренова Варвара Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно