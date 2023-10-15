Каскевич (Каскевич) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каскевич (Каскевич) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Каскевич Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каскевич Николай

Отец ребёнка: Каскевич Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каскевич Яков

Отец ребёнка: Каскевич Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каскевич Федор

Военная служба
Неизвестно
в Петрограде
Российской армии
Смерть
Неизвестно
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