Каскевич (Каскевич) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Каскевич Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каскевич Николай
Отец ребёнка: Каскевич Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каскевич Яков
Отец ребёнка: Каскевич Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каскевич Федор
Военная служба
Неизвестно
в Петрограде
Российской армии
Смерть
Неизвестно