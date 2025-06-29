Фаустов Алексей Иванович
мужской, родился Неизвестно
умер 1930, Романово, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
ОтецФаустов Иван Константинович22.09.1880 г.р.
МатьФаустова Дарья Никоноровна?Неизвестно г.р.
Супруги
Фаустова ТатьянаНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фаустова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фаустова Татьяна
Смерть
1930
Романово, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край