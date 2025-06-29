Фаустов Алексей Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Фаустов Алексей Иванович

Автор
АМ
Мухортова А.

мужской, родился Неизвестно

умер 1930, Романово, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край

Отец
Фаустов Иван Константинович22.09.1880 г.р.
Мать
Фаустова Дарья Никоноровна?Неизвестно г.р.
Супруги
Фаустова ТатьянаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фаустов Иван Константинович

Мать: Фаустова Дарья Никоноровна?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фаустова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фаустова Татьяна

Смерть
1930
Романово, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.