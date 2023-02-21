Руфф (Ruff) Иоганнес Якоб (Joannes Jacobus) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руфф (Ruff) Иоганнес Якоб (Joannes Jacobus)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.08.1742

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.11.1687

Жена: Штолль Анна Маргарета

Стундвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Руфф Мария Ева

Мать ребёнка: Штолль Анна Маргарета

Смерть
03.08.1742
Стундвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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