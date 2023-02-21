Руфф (Ruff) Иоганнес Якоб (Joannes Jacobus)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.08.1742
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.11.1687
Жена: Штолль Анна Маргарета
Стундвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Руфф Мария Ева
Мать ребёнка: Штолль Анна Маргарета
Смерть
03.08.1742
Стундвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция