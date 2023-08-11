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Романов Александр Иванович
Романов Александр Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.03.1953
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Романов Иван Ильич
1923 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1953
Отец:
Романов Иван Ильич
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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