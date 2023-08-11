Романов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1953

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1953

Отец: Романов Иван Ильич

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно