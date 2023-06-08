Савельев Сила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Савельев Иосиф Силаевич (Силыч)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Савельев Павел Силыч
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1913
Дочь: Савельева Агрипина Силовна (Силична)
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно