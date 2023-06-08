Савельев Сила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельев Сила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Савельев Иосиф Силаевич (Силыч)

Мать ребёнка: не указана

Коренец, Кричевский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Савельев Павел Силыч

Мать ребёнка: не указана

Коренец, Кричевский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
18.06.1913

Дочь: Савельева Агрипина Силовна (Силична)

Мать ребёнка: не указана

Коренец, Кричевский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно