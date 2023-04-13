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Втюрин Феофан Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785

Отец: Втюрин Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Втюрин Григорий Феофанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Втюрин Филат Феофанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Евдокия Феофановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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