Втюрин Феофан Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785
Отец: Втюрин Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Втюрин Григорий Феофанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Евдокия Феофановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно