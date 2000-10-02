Глазачева (Семушина) Сусанна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1914
Дата смерти02.10.2000
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1914
Рождение ребёнка
17.02.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Глазачев Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
16.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Глазачев Афанасий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.10.2000