Глазачева (Семушина) Сусанна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазачева (Семушина) Сусанна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1914

Дата смерти

02.10.2000

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1914 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1914

Отец: Семушин Андрей Степанович

Мать: Семушина Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
17.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глазачев Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
16.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глазачев Афанасий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глазачев Афанасий Иванович

Смерть
02.10.2000
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