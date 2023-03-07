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Цыбезов Ион Степанов

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Место рождения

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

1788

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Цыбезов Степан Денисов

Мать: Дарья Андреева

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Цыбезов Артем Ионов

Мать ребёнка: Ирина Антонова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Наталья Ионова

Мать ребёнка: Ирина Антонова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Цыбезов Петр Ионов

Мать ребёнка: Ирина Антонова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Дарья Ионова

Мать ребёнка: Ирина Антонова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Цыбезов Меркул Ионов

Мать ребёнка: Ирина Антонова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Цыбезов Моисей Ионов

Мать ребёнка: Ирина Антонова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Антонова

Смерть
1788
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