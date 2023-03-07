Цыбезов Ион Степанов
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смерти1788
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Цыбезов Степан Денисов
Мать: Дарья Андреева
Рождение ребёнка
1770
Сын: Цыбезов Артем Ионов
Мать ребёнка: Ирина Антонова
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Наталья Ионова
Мать ребёнка: Ирина Антонова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Цыбезов Петр Ионов
Мать ребёнка: Ирина Антонова
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Дарья Ионова
Мать ребёнка: Ирина Антонова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Цыбезов Меркул Ионов
Мать ребёнка: Ирина Антонова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Цыбезов Моисей Ионов
Мать ребёнка: Ирина Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Антонова
Смерть
1788