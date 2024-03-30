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Макаров Константин Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СН
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Место
Комментарий
Рождение
29.09.1911 ст.

Отец: Макаров Василий Никитович

Мать: Макарова Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова Нина Васильевна

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова Нина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Нина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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