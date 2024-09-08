(Давыдова) Татьяна Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Давыдова) Татьяна Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Давыдов Иосиф Ларионович

Мать: (Мальцева) Наталья Тихоновна

Осипа Ларионова дочь Татьяна 12 лет (Ревизская сказка 1857. ГКУ ГАПК. Ф.111.Оп.1.Д.2297, лист 51)
Упоминание
Неизвестно
Ревизская сказка 1857 г. Соликамский уезд, Александровский завод | ГКУ ГАПК. Ф.111.Оп.1.Д.2297 | Ревизская сказка 1857 года ноября 26 Пермской губернии Соликамского уезда Александровского чугуноплави... Показать все
Рождение ребёнка
1864

Сын: Давыдов Дионисий

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
11.03.1866

Муж: Голощапов Павел Филиппович

Смерть
Неизвестно

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