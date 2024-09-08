(Давыдова) Татьяна Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1845
Осипа Ларионова дочь Татьяна 12 лет (Ревизская сказка 1857. ГКУ ГАПК. Ф.111.Оп.1.Д.2297, лист 51)
Упоминание
Неизвестно
Ревизская сказка 1857 г. Соликамский уезд, Александровский завод | ГКУ ГАПК. Ф.111.Оп.1.Д.2297 | Ревизская сказка 1857 года ноября 26 Пермской губернии Соликамского уезда Александровского чугуноплави... Показать все
Рождение ребёнка
1864
Сын: Давыдов Дионисий
Отец ребёнка: ?
Бракосочетание
11.03.1866
Смерть
Неизвестно