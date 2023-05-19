Кувыркин Алексей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения25.05.1916
Дата смерти19.01.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1916
ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.611, л.69об-70, запись 3
Крещение
28.05.1916
ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.611, л.69об-70, запись 3В честь Алексея, Митрополита Московского 20 мая Восприемники: села Великого крестьянский сын Иван Павлов Кухин и Великосельской волости села Унимер... Показать все
Рождение ребёнка
19.01.1941
Сын: Кувыркин Станислав Алексеевич
Мать ребёнка: Кувыркина Елизавета Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.01.1945
г.Вержболово, Литва
Причина смерти: погиб в годы войны
Похороны
Неизвестно
Литовская ССР, Вилкавишкский уезд, г. Вирбалис, центральная площадь
ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.611, л.69об-70, запись 3В честь Алексея, Митрополита Московского 20 мая Восприемники: села Великого крестьянский сын Иван Павлов Кухин и Великосельской волости села Унимер... Показать все