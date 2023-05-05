Рослова Кошкина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рослова Кошкина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошкин Иван

Отец ребёнка: Кошкин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рослов Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Кошкин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рослова Прасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Рослов Яков Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рослов Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Рослов Яков Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рослов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Рослов Яков Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рослов Гаврила Яковлевич

Отец ребёнка: Рослов Яков Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошкин ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рослов Яков Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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