Рослова Кошкина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошкин Иван
Отец ребёнка: Кошкин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кошкин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рослова Прасковья Яковлевна
Отец ребёнка: Рослов Яков Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рослов Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Рослов Яков Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рослов Яков Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рослов Яков Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кошкин ?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно