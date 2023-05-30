Юркина Дарья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮркина Дарья Петрова

Юркина Дарья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Юркин Иван Семёнович

Отец ребёнка: Юркин Семён Егоров

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
23.03.1880

Дочь: Юркина Мария Семёнова

Отец ребёнка: Юркин Семён Егоров

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
23.03.1880

Сын: Юркин Гавриил Семёнов

Отец ребёнка: Юркин Семён Егоров

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
21.01.1882

Сын: Юркин Игнатий Семёнович

Отец ребёнка: Юркин Семён Егоров

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
21.01.1882

Сын: Юркин Пётр Семёнович

Отец ребёнка: Юркин Семён Егоров

Березняки, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юркин Семён Егоров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close