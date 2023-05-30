Юркина Дарья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Юркин Иван Семёнович
Отец ребёнка: Юркин Семён Егоров
Рождение ребёнка
23.03.1880
Дочь: Юркина Мария Семёнова
Отец ребёнка: Юркин Семён Егоров
Рождение ребёнка
23.03.1880
Отец ребёнка: Юркин Семён Егоров
Рождение ребёнка
21.01.1882
Отец ребёнка: Юркин Семён Егоров
Рождение ребёнка
21.01.1882
Сын: Юркин Пётр Семёнович
Отец ребёнка: Юркин Семён Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юркин Семён Егоров
Смерть
Неизвестно