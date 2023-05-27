Малашенкова Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малашенкова Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1919

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малашенков Андрей

Погибелка, Коноплинская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малашенкова Елена Андреевна

Отец ребёнка: Малашенков Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малашенков Николай Андреевич

Отец ребёнка: Малашенков Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малашенкова Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Малашенков Андрей

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