Малашенкова Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1919
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малашенков Андрей
Погибелка, Коноплинская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малашенкова Елена Андреевна
Отец ребёнка: Малашенков Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малашенков Николай Андреевич
Отец ребёнка: Малашенков Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малашенкова Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Малашенков Андрей