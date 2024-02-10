Мухамадуллина Флорида Тимерхановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Рождение ребёнка
1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Между 1978 и 1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно