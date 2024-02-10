Мухамадуллина Флорида Тимерхановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухамадуллина Флорида Тимерхановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

Вычислено 1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Мухамадуллин Тимерхан Мухамадуллинович

Мать: Габдельахатова Марьям Габдельахатовна

Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Между 1978 и 1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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