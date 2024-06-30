Сивко (Казакова) Светлана
Место рожденияс. Иконовка Дергачёвский район Саратовская область
Дата рождения14.04.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1972
Отец: Казаков Александр
Мать: Казакова (Либако) Мария
Развод
Неизвестно
Муж: Сивко Станислав
Бракосочетание
12.10.1990
Муж: Сивко Станислав
Рождение ребёнка
05.02.1992
Сын: Сивко Александр
Отец ребёнка: Сивко Станислав
Рождение ребёнка
15.06.2001
Дочь: Мингазова (Сивко) Юлия
Отец ребёнка: Сивко Станислав