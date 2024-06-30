Сивко (Казакова) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСивко (Казакова) Светлана

Сивко (Казакова) Светлана

Место рождения

с. Иконовка Дергачёвский район Саратовская область

Дата рождения

14.04.1972

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1972

Отец: Казаков Александр

Мать: Казакова (Либако) Мария

Развод
Неизвестно

Муж: Сивко Станислав

Бракосочетание
12.10.1990

Муж: Сивко Станислав

Рождение ребёнка
05.02.1992

Сын: Сивко Александр

Отец ребёнка: Сивко Станислав

Рождение ребёнка
15.06.2001

Дочь: Мингазова (Сивко) Юлия

Отец ребёнка: Сивко Станислав

Мы используем куки для улучшения работы сайта.