Суманеева (Рослякова) Антонина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти08.05.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1934
Дочь: Шаранова Тамара Михайловна
Отец ребёнка: Суманеев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
03.08.1938
Сын: Суманеев Семен Михайлович
Отец ребёнка: Суманеев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
27.06.1940
Дочь: Викулина Нина Михайловна
Отец ребёнка: Суманеев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
13.05.1954
Сын: Суманеев Николай
Отец ребёнка: не указан
Смерть
08.05.1995