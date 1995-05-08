Суманеева (Рослякова) Антонина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суманеева (Рослякова) Антонина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

08.05.1995

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1934

Дочь: Шаранова Тамара Михайловна

Отец ребёнка: Суманеев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
03.08.1938

Сын: Суманеев Семен Михайлович

Отец ребёнка: Суманеев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
27.06.1940

Дочь: Викулина Нина Михайловна

Отец ребёнка: Суманеев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
13.05.1954

Сын: Суманеев Николай

Отец ребёнка: не указан

Смерть
08.05.1995
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