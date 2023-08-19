Кондратенко Олеся Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондратенко Олеся Геннадьевна

Кондратенко Олеся Геннадьевна

Место рождения

Белово, Беловский, Кемеровская область

Дата рождения

17.06.1980

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1980

Отец: Кондратенко Геннадий Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Белово, Беловский, Кемеровская область
Бракосочетание
06.06.2009

Муж: Чурилов Андрей Вячеславович

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.09.2016

Дочь: Чурилова Мирослава Андреевна

Отец ребёнка: Чурилов Андрей Вячеславович

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
28.11.2019

Сын: Чурилов Никита Андреевич

Отец ребёнка: Чурилов Андрей Вячеславович

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область