Еловиков Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еловиков Валентин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1940

Дочь: Масленникова Лидия Валентиновна

Мать ребёнка: Петерсон Нетти Райнгольдовна

Рождение ребёнка
26.07.?

Дочь: Еловикова Надежда Валентиновна

Мать ребёнка: Петерсон Нетти Райнгольдовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еловиков Виктор Валентинович

Мать ребёнка: Петерсон Нетти Райнгольдовна

Смерть
Неизвестно
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