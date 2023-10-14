Еловиков Валентин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1940
Дочь: Масленникова Лидия Валентиновна
Мать ребёнка: Петерсон Нетти Райнгольдовна
Рождение ребёнка
26.07.?
Дочь: Еловикова Надежда Валентиновна
Мать ребёнка: Петерсон Нетти Райнгольдовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Еловиков Виктор Валентинович
Мать ребёнка: Петерсон Нетти Райнгольдовна
Смерть
Неизвестно