Николенко Алексей Николаевич 13.10.1974 — найти родственников по фамилии на Familio
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Николенко Алексей Николаевич

Место рождения

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан

Дата рождения

13.10.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николенко (Захарова) Светлана Анатольевна

Рождение ребёнка
01.04.2004

Дочь: Николенко Арина Алексеевна

Мать ребёнка: Николенко (Захарова) Светлана Анатольевна

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
30.08.2011

Дочь: Николенко Диана Алексеевна

Мать ребёнка: Николенко (Захарова) Светлана Анатольевна

Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

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