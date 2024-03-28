Николенко Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения13.10.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.2004
Дочь: Николенко Арина Алексеевна
Мать ребёнка: Николенко (Захарова) Светлана Анатольевна
Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
30.08.2011
Дочь: Николенко Диана Алексеевна
Мать ребёнка: Николенко (Захарова) Светлана Анатольевна
Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра