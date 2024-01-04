Суздальцева Мария Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1994
Сын: Суздальцев Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Суздальцев Григорий Александрович
Рождение ребёнка
01.03.1995
Сын: Суздальцев Никита Григорьевич
Отец ребёнка: Суздальцев Григорий Александрович