Суздальцева Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуздальцева Мария Владимировна

Суздальцева Мария Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1994

Сын: Суздальцев Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Суздальцев Григорий Александрович

Рождение ребёнка
01.03.1995

Сын: Суздальцев Никита Григорьевич

Отец ребёнка: Суздальцев Григорий Александрович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.