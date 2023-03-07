Кузьмичев Борис Николаевич
Место рождения
Дата рождения14.?.1936
Дата смерти15.?.2000
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.?.1936
Рождение ребёнка
17.?.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Богданова Людмила Борисовна
Рождение ребёнка
17.?.1962
Сын: Кузьмичев Виталий Борисович
Мать ребёнка: Богданова Людмила Борисовна
Смерть
15.?.2000
Витебск, Витебская область