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Кузьмичев Борис Николаевич

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Место рождения

Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область

Дата рождения

14.?.1936

Дата смерти

15.?.2000

Пол

Мужской

Отец

Около 1899 г.р.

Мать

Дети

1962 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.?.1936

Отец: Кузьмичев Николай Малахович

Мать: Прудникова Ефросинья Фирсовна

Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Рождение ребёнка
17.?.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богданова Людмила Борисовна

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
17.?.1962

Сын: Кузьмичев Виталий Борисович

Мать ребёнка: Богданова Людмила Борисовна

Гомель, Гомельская область
Смерть
15.?.2000
Витебск, Витебская область
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