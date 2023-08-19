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Брюханова Матрена Ильинична

Место рождения

Карабула, Богучанский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Брюханов Илья Абросимович

Мать: Арина Даниловна

Карабула, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Брюханова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Бобровский Николай Егорович

Иланский, Иланский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1957

Дочь: Брюханова Ираида Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брюханова Ираида Васильевна

Отец ребёнка: Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий

Смерть
Неизвестно