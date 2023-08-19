Брюханова Матрена Ильинична
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Брюханов Илья Абросимович
Мать: Арина Даниловна
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Брюханова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Бобровский Николай Егорович
Иланский, Иланский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Брюханова Ираида Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брюханова Ираида Васильевна
Отец ребёнка: Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий
Смерть
Неизвестно