Трифонова Параскева Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонова Параскева Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1911 ст.

Сын: Трифонов Феодор Петрович

Отец ребёнка: Трифонов Петр Климович

Рождение ребёнка
16.08.1914 ст.

Дочь: Трифонова Наталия Петровна

Отец ребёнка: Трифонов Петр Климович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трифонов Петр Климович

Горельково, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
видимо первая жена Петра Климентовича
Смерть
Неизвестно
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