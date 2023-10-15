Трифонова Параскева Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1911 ст.
Отец ребёнка: Трифонов Петр Климович
Рождение ребёнка
16.08.1914 ст.
Дочь: Трифонова Наталия Петровна
Отец ребёнка: Трифонов Петр Климович
Бракосочетание
Неизвестно
Горельково, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
видимо первая жена Петра Климентовича
Смерть
Неизвестно