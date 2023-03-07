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Киселев Гавриил Арсеньев

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Место рождения

Монастырское, Островский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

1885

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Киселев Арсений Ульянов

Мать: Киселева Евфимия Елисеева

Монастырское, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Киселев Георгий Гаврилов

Мать ребёнка: Киселева Елизавета Архипова

Монастырское, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Киселев Михаил Гаврилов

Мать ребёнка: Киселева Елизавета Архипова

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
27.06.1870 ст.

Сын: Киселев Петр Гаврилов

Мать ребёнка: Киселева Елизавета Архипова

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Елизавета Архипова

Смерть
1885
Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
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