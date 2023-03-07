Киселев Гавриил Арсеньев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1829
Дата смерти1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: Киселев Арсений Ульянов
Рождение ребёнка
Около 1852
Мать ребёнка: Киселева Елизавета Архипова
Рождение ребёнка
Около 1866
Мать ребёнка: Киселева Елизавета Архипова
Рождение ребёнка
27.06.1870 ст.
Мать ребёнка: Киселева Елизавета Архипова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1885