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(Погорелой) Наталья Максимовна
(Погорелой) Наталья Максимовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1794
Пол
Женский
Отец
Погорелой Максим Максимович
1775 г.р.
Мать
Настасья Осиповна
1774 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец:
Погорелой Максим Максимович
Мать:
Настасья Осиповна
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