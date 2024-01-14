Махонин Влас
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Махонин Аксён
Мать: Махонина Анна
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Махонин Алексей
Мать ребёнка: Махонина Александра
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Махонин Иван
Мать ребёнка: Махонина Александра
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Маланья
Мать ребёнка: Махонина Александра
Смерть
Неизвестно