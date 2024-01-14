Махонин Влас — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махонин Влас

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1801 г.р.

Мать

Около 1804 г.р.

Дети

Около 1847 г.р.
Около 1852 г.р.
Около 1854 г.р.

Добавил:

МБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Махонин Аксён

Мать: Махонина Анна

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Махонин Алексей

Мать ребёнка: Махонина Александра

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Махонин Иван

Мать ребёнка: Махонина Александра

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Маланья

Мать ребёнка: Махонина Александра

Смерть
Неизвестно
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