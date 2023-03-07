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Васильева Екатерина Карповна

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Васильев Гордей Никифорович

Отец ребёнка: Васильев Никифор Афанасьевич

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Васильев (рекрут С 1829) Тимофей Никифорович

Отец ребёнка: Васильев Никифор Афанасьевич

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Васильев Федот Никифорович

Отец ребёнка: Васильев Никифор Афанасьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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