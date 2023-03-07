Васильева Екатерина Карповна
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Васильев Гордей Никифорович
Отец ребёнка: Васильев Никифор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1806
Сын: Васильев (рекрут С 1829) Тимофей Никифорович
Отец ребёнка: Васильев Никифор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Васильев Федот Никифорович
Отец ребёнка: Васильев Никифор Афанасьевич
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно