Капустина Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капустина Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1947

Дата смерти

05.02.2023

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капустина Александра Викторовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
05.02.2023