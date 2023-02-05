Капустина Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1947
Дата смерти05.02.2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капустина Александра Викторовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
05.02.2023