Лыжин Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыжин Николай Павлович

Место рождения

Pietari, Saint Petersburg, Russian Federation

Дата рождения

03.05.1872

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1872

Отец: Лыжин Павел Петрович

Мать: Лыжина Екатерина Христиановна

Pietari, Saint Petersburg, Russian Federation
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Лыжина Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лыжина Мария Александровна

Образование
Неизвестно
Петербуржский Университет
Смерть
1937
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