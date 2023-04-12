Лыжин Николай Павлович
Место рожденияPietari, Saint Petersburg, Russian Federation
Дата рождения03.05.1872
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1872
Pietari, Saint Petersburg, Russian Federation
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Лыжина Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Петербуржский Университет
Смерть
1937