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Родников Степан Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Родников Николай Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Родников Александр Степанович

Мать ребёнка: Родникова Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
01.09.1873 ст.

Дочь: Родникова Софья Степановна

Мать ребёнка: Родникова Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
14.10.1876 ст.

Дочь: Родникова Зинаида Степановна

Мать ребёнка: Родникова Александра Фёдоровна

Никулино село, Корсунский уезд
Рождение ребёнка
05.04.1885 ст.

Дочь: Троицкая Лидия Степановна

Мать ребёнка: не указана

Каргино село, Корсунский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Родникова Елизавета Степановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Смерть
Неизвестно