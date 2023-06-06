Родников Степан Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Родников Николай Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Родников Александр Степанович
Мать ребёнка: Родникова Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
01.09.1873 ст.
Дочь: Родникова Софья Степановна
Мать ребёнка: Родникова Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
14.10.1876 ст.
Дочь: Родникова Зинаида Степановна
Мать ребёнка: Родникова Александра Фёдоровна
Никулино село, Корсунский уезд
Рождение ребёнка
05.04.1885 ст.
Дочь: Троицкая Лидия Степановна
Мать ребёнка: не указана
Каргино село, Корсунский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Родникова Елизавета Степановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Смерть
Неизвестно