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Дмитрий
Дмитрий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Петр
Мать
Не указана
Дети
Ананий
1829 г.р.
Добавил:
ПМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1829
Сын:
Ананий
Мать ребёнка:
Мария
Плаксиха
Смерть
Неизвестно
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