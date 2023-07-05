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Марин Евгений Николаевич
Марин Евгений Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1913
Дата смерти
2000
Пол
Мужской
Отец
Марин Николай Степанович
Мать
Марина Елизавета Васильевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮУ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец:
Марин Николай Степанович
Мать:
Марина Елизавета Васильевна
Смерть
2000
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