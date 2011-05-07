Долгих Наталья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1924
Дата смерти07.05.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1955
Рождение ребёнка
13.04.1960
Рождение ребёнка
09.01.1962
Рождение ребёнка
23.08.1965
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долгих Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Долгих Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
07.05.2011