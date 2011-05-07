Долгих Наталья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгих Наталья Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1924

Дата смерти

07.05.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Долгих Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
13.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Долгих Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
09.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Долгих Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
23.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Долгих Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долгих Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Долгих Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Долгих Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Долгих Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Долгих Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Долгих Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Долгих Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Долгих Василий Яковлевич

Смерть
07.05.2011
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