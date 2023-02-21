Кузьмин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1817 и 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1817 и 1818
Отец: Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1841 и 1842
Сын: Кузьмин Фёдор
Мать ребёнка: Фекла
Рождение ребёнка
Между 1846 и 1847
Сын: Кузьмин Павел
Мать ребёнка: Фекла
Рождение ребёнка
Между 1849 и 1850
Сын: Кузьмин Герасим
Мать ребёнка: Фекла
Рождение ребёнка
Между 1861 и 1862
Сын: Кузьмин Илья
Мать ребёнка: Фекла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла
Смерть
Неизвестно