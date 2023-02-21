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Кузьмин Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1817 и 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Между 1831 и 1832 г.р.

Дети

Между 1841 и 1842 г.р.
Между 1843 и 1844 г.р.
Между 1846 и 1847 г.р.
Между 1849 и 1850 г.р.
Между 1852 и 1853 г.р.
Между 1855 и 1856 г.р.

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1817 и 1818

Отец: Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1841 и 1842

Сын: Кузьмин Фёдор

Мать ребёнка: Фекла

Рождение ребёнка
Между 1843 и 1844

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Фекла

Рождение ребёнка
Между 1846 и 1847

Сын: Кузьмин Павел

Мать ребёнка: Фекла

Рождение ребёнка
Между 1849 и 1850

Сын: Кузьмин Герасим

Мать ребёнка: Фекла

Рождение ребёнка
Между 1852 и 1853

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Фекла

Рождение ребёнка
Между 1855 и 1856

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Фекла

Рождение ребёнка
Между 1861 и 1862

Сын: Кузьмин Илья

Мать ребёнка: Фекла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла

Смерть
Неизвестно
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