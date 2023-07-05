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Орлов Лев Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Орлов Иван Иванович

Мать: Орлова Екатерина Александровна

Работа или профессия
Неизвестно