Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Орлов Лев Иванович
Орлов Лев Иванович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1911
Пол
Мужской
Отец
Орлов Иван Иванович
1878 г.р.
Мать
Орлова (Дунаева) Екатерина Александровна
1882 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИН
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец:
Орлов Иван Иванович
Мать:
Орлова Екатерина Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь