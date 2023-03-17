Васнева (Пекшева) Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1920
Дата смерти01.04.1994
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1920
Рождение ребёнка
01.08.1945
Отец ребёнка: Васнев Иван Леонтьевич
Тафино, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.01.1950
Дочь: Васнева Юлия Ивановна
Отец ребёнка: Васнев Иван Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.04.1994