Васнева (Пекшева) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнева (Пекшева) Анастасия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1920

Дата смерти

01.04.1994

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1920

Отец: Пекшев Василий Константинович

Мать: Пекшева Анна Егоровна

Рождение ребёнка
01.08.1945

Сын: Васнев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Васнев Иван Леонтьевич

Тафино, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.01.1950

Дочь: Васнева Юлия Ивановна

Отец ребёнка: Васнев Иван Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васнев Иван Леонтьевич

Смерть
01.04.1994
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