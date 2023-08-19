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Шерварли Матрена Ивановна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Шерварли Василий Власович

Отец ребёнка: Шерварли Влас / Елисей / Саввич

Рождение ребёнка
07.05.1869

Дочь: Мария Власовна

Отец ребёнка: Шерварли Влас / Елисей / Саввич

ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1869г.,лист-179,зап.-13
Рождение ребёнка
10.12.1870

Дочь: Сарра Власовна

Отец ребёнка: Шерварли Влас / Елисей / Саввич

ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1870г.,лист-216,зап.-51
Рождение ребёнка
17.06.1872

Дочь: Феврония Власовна

Отец ребёнка: Шерварли Влас / Елисей / Саввич

ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1872г.,лист-273,зап.-20
Рождение ребёнка
20.09.1874

Дочь: Христина Власовна

Отец ребёнка: Шерварли Влас / Елисей / Саввич

ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1874г.,лист-63,зап.-43
Рождение ребёнка
26.10.1876

Дочь: Харитина Власовна

Отец ребёнка: Шерварли Влас / Елисей / Саввич

ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1876г.,лист-21,зап.-43
Рождение ребёнка
18.08.1879

Сын: Шерварли Савва Власович

Отец ребёнка: Шерварли Влас / Елисей / Саввич

ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1879г.,лист-149,зап.-23
Рождение
1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шерварли Влас / Елисей / Саввич

Смерть
Неизвестно