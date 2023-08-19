Шерварли Матрена Ивановна
Место рождения
Дата рождения1940
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Шерварли Василий Власович
Отец ребёнка: Шерварли Влас / Елисей / Саввич
Рождение ребёнка
07.05.1869
Дочь: Мария Власовна
Отец ребёнка: Шерварли Влас / Елисей / Саввич
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1869г.,лист-179,зап.-13
Рождение ребёнка
10.12.1870
Дочь: Сарра Власовна
Отец ребёнка: Шерварли Влас / Елисей / Саввич
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1870г.,лист-216,зап.-51
Рождение ребёнка
17.06.1872
Дочь: Феврония Власовна
Отец ребёнка: Шерварли Влас / Елисей / Саввич
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1872г.,лист-273,зап.-20
Рождение ребёнка
20.09.1874
Дочь: Христина Власовна
Отец ребёнка: Шерварли Влас / Елисей / Саввич
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1874г.,лист-63,зап.-43
Рождение ребёнка
26.10.1876
Дочь: Харитина Власовна
Отец ребёнка: Шерварли Влас / Елисей / Саввич
ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1876г.,лист-21,зап.-43
Рождение ребёнка
18.08.1879
Отец ребёнка: Шерварли Влас / Елисей / Саввич
ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1879г.,лист-149,зап.-23
Рождение
1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно