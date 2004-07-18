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Майфот Екатерина Алексеевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

18.07.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.2004

Отец: Майфот Алексей Викторович

Мать: Майфот-Казакова Елена Олеговна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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