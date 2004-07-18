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Майфот Екатерина Алексеевна
Майфот Екатерина Алексеевна
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Место рождения
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
18.07.2004
Пол
Женский
Отец
Майфот Алексей Викторович
1979 г.р.
Мать
Майфот-Казакова Елена Олеговна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.2004
Отец:
Майфот Алексей Викторович
Мать:
Майфот-Казакова Елена Олеговна
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
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