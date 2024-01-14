Бакланова -- Мария Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.1859
Дочь: Бакланова Евдокия Осиповна
Отец ребёнка: Бакланов Осип Алексеевич
Сушиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Ордынского за 1859 г., ГАТО (Томск). Ф. 170, о. 1, д. 215
Рождение ребёнка
30.03.1861
Дочь: Бакланова Мария Осиповна
Отец ребёнка: Бакланов Осип Алексеевич
Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно