Бакланова -- Мария Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБакланова -- Мария Захаровна

Бакланова -- Мария Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакланов Осип Алексеевич

Рождение ребёнка
01.03.1859

Дочь: Бакланова Евдокия Осиповна

Отец ребёнка: Бакланов Осип Алексеевич

Сушиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Ордынского за 1859 г., ГАТО (Томск). Ф. 170, о. 1, д. 215
Рождение ребёнка
30.03.1861

Дочь: Бакланова Мария Осиповна

Отец ребёнка: Бакланов Осип Алексеевич

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.