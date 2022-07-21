Клеменко (Крупнова) Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1960
Дата смерти21.07.2022
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1960
Отец: Крупнов Иван Иванович
Мать: Крупнова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
12.08.1983
Дочь: Клеменко Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Клеменко Николай Петрович
Рождение ребёнка
03.10.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клеменко Николай Петрович
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Смерть
21.07.2022