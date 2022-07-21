Клеменко (Крупнова) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клеменко (Крупнова) Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1960

Дата смерти

21.07.2022

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1960

Отец: Крупнов Иван Иванович

Мать: Крупнова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
12.08.1983

Дочь: Клеменко Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Клеменко Николай Петрович

Рождение ребёнка
03.10.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клеменко Николай Петрович

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Смерть
21.07.2022
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