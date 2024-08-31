Радутный Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радутный Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЖГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Радутный Константин Викторович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нариманидзе (Радутная) Евдокия (Дуся) Викторовна

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия (Дуся)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нариманидзе (Радутная) Евдокия (Дуся) Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нариманидзе (Радутная) Екатерина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Радутный Поликарп Викторович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Жуйкова (Таран) Улита Викторовна Таранова

Мать ребёнка: ?

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