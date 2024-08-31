Радутный Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Радутный Константин Викторович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нариманидзе (Радутная) Евдокия (Дуся) Викторовна
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия (Дуся)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нариманидзе (Радутная) Евдокия (Дуся) Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нариманидзе (Радутная) Екатерина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1886
Сын: Радутный Поликарп Викторович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Жуйкова (Таран) Улита Викторовна Таранова
Мать ребёнка: ?