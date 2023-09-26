Фоминых Авдий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоминых Авдий Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Фоминых Николай Авдиевич

Мать ребёнка: Фоминых Мавра Ивановна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Фоминых Федор Авдиевич

Мать ребёнка: Фоминых Мавра Ивановна

Рождение ребёнка
?.11.1857

Дочь: Фоминых Елисавета Авдиевна

Мать ребёнка: Фоминых Мавра Ивановна

Смерть
Неизвестно
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