Фоминых Авдий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Фоминых Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Фоминых Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
?.11.1857
Дочь: Фоминых Елисавета Авдиевна
Мать ребёнка: Фоминых Мавра Ивановна
Смерть
Неизвестно